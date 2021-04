Zaia: “Sui vaccini l’Ue è una zavorra, negli altri Paesi non c’è scarsità di dosi” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Se questa è una guerra, e lo è, i vaccini sono le munizioni. Però dall’Unione europea noi abbiamo avuto solo zavorre, vincoli che ci stanno trascinando negli abissi”. Queste le parole del presidente del Veneto Luca Zaia intervistato dal Corriere della Sera. E poi l’affondo: “Per i vaccini si studi il mercato parallelo, siamo in guerra. Dobbiamo esserne consapevoli”. “I vaccini ci sono”Zaia: “Sui vaccini l’Ue una zavorra, negli altri Paesi non c’è scarsità di dosi” Zaia precisa poi la sua indicazione: “Ci tengo a dire che io mi metto nei panni di tutti, ho un ottimo rapporto con il commissario Figliuolo. E sono abituato a guardare ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) “Se questa è una guerra, e lo è, isono le munizioni. Però dall’Unione europea noi abbiamo avuto solo zavorre, vincoli che ci stanno trascinandoabissi”. Queste le parole del presidente del Veneto Lucaintervistato dal Corriere della Sera. E poi l’affondo: “Per isi studi il mercato parallelo, siamo in guerra. Dobbiamo esserne consapevoli”. “Ici sono”: “Suiunanon c’èdiprecisa poi la sua indicazione: “Ci tengo a dire che io mi metto nei panni di tutti, ho un ottimo rapporto con il commissario Figliuolo. E sono abituato a guardare ...

