Voragine Colli Portuensi, Bordoni: non basta annunciare piani contro buche (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – “Ancora voragini a Roma, dove e’ stato quasi inghiotto un camion. La Capitale sprofonda non solo nel degrado ma anche nelle buche mentre la sindaca Raggi, passando da un convegno a un altro, lancia progetti e parla di ‘sostenibilita”. Quello che e’ successo oggi e’ un gravissimo ulteriore episodio, a riconferma che il sottosuolo romano ha bisogno di essere monitorato”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. Bordoni poi aggiunge: “C’e’ urgenza di un intervento dal punto di vista della tenuta idrogeologica del nostro territorio. Non basta annunciare piani contro le buche perche’ quanto accaduto in via dei Colli Portuensi ci dimostra che la situazione e’ seria e bisogna pensare alla sicurezza ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – “Ancora voragini a Roma, dove e’ stato quasi inghiotto un camion. La Capitale sprofonda non solo nel degrado ma anche nellementre la sindaca Raggi, passando da un convegno a un altro, lancia progetti e parla di ‘sostenibilita”. Quello che e’ successo oggi e’ un gravissimo ulteriore episodio, a riconferma che il sottosuolo romano ha bisogno di essere monitorato”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega, Davidepoi aggiunge: “C’e’ urgenza di un intervento dal punto di vista della tenuta idrogeologica del nostro territorio. Nonleperche’ quanto accaduto in via deici dimostra che la situazione e’ seria e bisogna pensare alla sicurezza ...

