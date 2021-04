Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021)DEL 15 APRILEORE 10.20 ft BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IL TRAFFICO SULLA LINEANAPOLI VIA FORMIA è TORNATO REGOLARE. I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO MAGGIORI TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI SI STA IN CODA SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA FIORENTINI E PORTONACCIO. PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA SULLA PONTINA ANCORA CODE IN DIREZIONE LATINA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI ...