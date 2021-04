Skriniar: “Non ci aspettavamo questo vantaggio. Scudetto? Pensiamo partita dopo partita, ma prima arriva meglio è” (Di giovedì 15 aprile 2021) Milan Skriniar intervistato da Sky Sport L’Inter si prepara al rush finale che inizierà domenica sera contro il Napoli. In vista della trasferta partenopea, Milan Skriniar ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Diversi gli argomenti trattati dallo Scudetto al gioco della squadra, ecco le sue parole. “Sicuramente prima non avremmo mai pensato di avere questo vantaggio ad otto partite dalla fine, però lavoriamo per arrivare sempre più in alto possibile. Ci alleniamo ogni giorno con grande gioia e grande atteggiamento. Ogni giorno sappiamo che possiamo migliorarci e facciamo sempre meglio”. C’è qualcosa che il mister vi dice di non dire?No, ci dice ogni giorno che dobbiamo lavorare, fare ogni allenamento senza guardare quante giornate ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Milanintervistato da Sky Sport L’Inter si prepara al rush finale che inizierà domenica sera contro il Napoli. In vista della trasferta partenopea, Milanha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Diversi gli argomenti trattati dalloal gioco della squadra, ecco le sue parole. “Sicuramentenon avremmo mai pensato di averead otto partite dalla fine, però lavoriamo perre sempre più in alto possibile. Ci alleniamo ogni giorno con grande gioia e grande atteggiamento. Ogni giorno sappiamo che possiamo migliorarci e facciamo sempre”. C’è qualcosa che il mister vi dice di non dire?No, ci dice ogni giorno che dobbiamo lavorare, fare ogni allenamento senza guardare quante giornate ...

