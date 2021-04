(Di giovedì 15 aprile 2021) Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare dell'imminente riavvio delle attività in Italia. Pierpaolo, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano ...

Advertising

zazoomblog : Sileri è chiaro: Programmare riaperture a maggio sulla base dei dati - #Sileri #chiaro: #Programmare - globalistIT : - annamariamarco : RT @mgdj56: Vogliamo #Sileri,medico chiaro nelle spiegazioni. La pm #Rota,che indaga su #Alzano ed #Oms,”non esclude indagati'.Il riferimen… - TerroneDoc : RT @mgdj56: Vogliamo #Sileri,medico chiaro nelle spiegazioni. La pm #Rota,che indaga su #Alzano ed #Oms,”non esclude indagati'.Il riferimen… - mgdj56 : Vogliamo #Sileri,medico chiaro nelle spiegazioni. La pm #Rota,che indaga su #Alzano ed #Oms,”non esclude indagati'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri chiaro

Per quanto riguarda il vaccino di Johnson & Johnson, sospeso in America, secondo"è ... Èche auspichiamo che Ema", l'Agenzia europea del farmaco, "si pronunci presto e che le dosi di J&J ...Sulla situazione dei vaccini, secondo'oltre alle 8 milioni di dosi previste ad aprile ne arriveranno altre. E'che auspichiamo che Ema si pronunci presto e che le dosi di J&J vengano ...È verosimile che per il vaccino Johnson & Johnson "venga messo un limite di età similare a quello di Astrazeneca , visto che le complicanze si sono ...Il sottosegretario alla Salute ha confermato: "Possiamo programmare riaperture dai primi di maggio. I dati in prospettiva tenderanno a migliorare e anche l'R0 migliora di settimana in settimana. " ...