Roma | travolta mentre attraversa sulle strisce | 65enne in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 aprile 2021) Si trovava su via Cassia all’altezza del civico nr. 1690 quando lei, unadi nazionalità rumena, è stata investita da un’auto. E’ successo questa mattina, intorno alle 11.30. Alla guida dell’auto, una Renault Scenic, una donna di 53 anni. La vittima è stata trasportata al Policlinico Gemelli indinamico, non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le pattuglie del XV Gruppo della Polizia Locale e sta ai caschi bianchi fare ulteriori accertamenti. Lì dove è avvenuto l’investimento c’è unmento pedonale regolato da impianto semaforico e sono tuttora in corso le verifiche per capire chi sia passato con il. su Il Corriere della Città.