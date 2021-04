Roma - Ajax 1 - 1: tabellino, statistiche e marcatori (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma - La Roma vola in semifinale di Europa League grazie al pari 1 - 1 che segue la vittoria dell'andata (2 - 1) in casa dell' Ajax . Nel primo tempo annullato il vantaggio di Veretout per fuorigioco ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)- Lavola in semifinale di Europa League grazie al pari 1 - 1 che segue la vittoria dell'andata (2 - 1) in casa dell'. Nel primo tempo annullato il vantaggio di Veretout per fuorigioco ...

Advertising

ZZiliani : Il calcio è bello (anche) perchè puoi vincere giocando peggio dell’avversario: non si vince ai punti, si vince segn… - SkySport : ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? - CB_Ignoranza : La Roma elimina l’Ajax e vola in semifinale contro il Manchester Utd MAGICA ???? #Roma #EuropaLeague #Uel - francesco_c_69 : RT @somethingleft: Bryan Cristante porta la Roma ed il calcio italiano in semifinale di #UEL con un passaggio chiave che mette fuori causa… - Daniele64181695 : @TuttoMercatoWeb E questo fa capire che la Roma ha fatto ridere , calafiori non ha fatto nulla di speciale l'azione… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Date semifinale Europa League Roma - Manchester United: tutte le info ROMA - La Roma in semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere il match ...

Roma in semifinale di Europa League: Mancini in lacrime 1 In lacrime. Gianluca Mancini , terminato il match contro l'Ajax, si è seduto a terra sul prato dell'Olimpico e ha pianto per la commozione. La Roma in semifinale affronterà il Manchester United.

Highlights Roma-Ajax, sintesi e gol Europa League – Video Una prestazione sofferta per la squadra di Fonseca che per gran parte del match è stata schiacciata nella propria metà campo da un ottimo Ajax. Nonostante ciò, però la Roma non si è disunita e al 56' ...

Roma-Ajax 1-1: a Brobbey pareggia Dzeko, passa la Roma Dopo la vittoria in trasferta per 1 a 2, la Roma pareggia 1-1 in casa con goal di Dzeko e si qualiica alle semifinali dove affronterà il Manchester United ...

- Lain semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere il match ...1 In lacrime. Gianluca Mancini , terminato il match contro l', si è seduto a terra sul prato dell'Olimpico e ha pianto per la commozione. Lain semifinale affronterà il Manchester United.Una prestazione sofferta per la squadra di Fonseca che per gran parte del match è stata schiacciata nella propria metà campo da un ottimo Ajax. Nonostante ciò, però la Roma non si è disunita e al 56' ...Dopo la vittoria in trasferta per 1 a 2, la Roma pareggia 1-1 in casa con goal di Dzeko e si qualiica alle semifinali dove affronterà il Manchester United ...