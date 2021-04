Riaperture più vicine. La curva migliora. Sileri: “Possibili a maggio”. Dalle Regioni le linee guida per alcune attività (Di giovedì 15 aprile 2021) La curva epidemiologica migliora. In particolare i ricoveri dei malati più gravi, seppur lentamente, iniziano a calare lasciando spiragli a Possibili Riaperture già a maggio. “Il primo parametro da valutare è quello delle ospedalizzazioni – ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri a Radio Cusano Campus – i dati mostrano un progressivo, seppur lento, miglioramento nei ricoveri per Covid”. “Questo – ha aggiunto l’esponente M5S dell’Esecutivo – è dovuto alle restrizioni maggiori durante le precedenti settimane, ma c’è anche la variabile della vaccinazione. Questa combinazione di chiusura e di progressione della vaccinazione sta influendo sui dati delle ospedalizzazioni e questo effetto continuerà a crescere, da metà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Laepidemiologica. In particolare i ricoveri dei malati più gravi, seppur lentamente, iniziano a calare lasciando spiragli agià a. “Il primo parametro da valutare è quello delle ospedalizzazioni – ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaoloa Radio Cusano Campus – i dati mostrano un progressivo, seppur lento,mento nei ricoveri per Covid”. “Questo – ha aggiunto l’esponente M5S dell’Esecutivo – è dovuto alle restrizioniri durante le precedenti settimane, ma c’è anche la variabile della vaccinazione. Questa combinazione di chiusura e di progressione della vaccinazione sta influendo sui dati delle ospedalizzazioni e questo effetto continuerà a crescere, da metà ...

Advertising

FMCastaldo : Mentre gli italiani chiedono più ristori, riaperture in sicurezza e accelerazione sui vaccini, la commissione conte… - Maumol : Draghi mette fine al Conte 2: la ripresa riparte con le riaperture non con i sussidi e i vaccini vanno ai più debol… - FratellidItalia : Questione riaperture non più rimandabile. Diversi studi dicono che all'aria aperta possibilità di contagio sono rar… - PatriziaSora : Le regioni che stanno vaccinando di meno sono quelle che più spingono per riaprire tutto. Responsabilità, questa sconosciuta.. #riaperture - ivanacristofane : RT @alessand_mella: Auspico che queste proposte di parametri non corrispondano al vero. O in #zonagialla non ci andrà più nessuno e le #ria… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture più Fratelli d'Italia annuncia mozione di sfiducia sul ministro Speranza ...essere tempestivi nelle chiusure quando serve e non sbagliare tempi e modi delle riaperture per non ... Ribadisce che 'i numeri sono più chiari'. Fino 'a marzo abbiamo ricevuto oltre 14 milioni di dosi ...

Covid: Conte, Speranza guida seria e solida, basta sciacallaggio ... seguendo il criterio nazionale della messa in sicurezza dei più fragili e dei più esposti, far scendere la pressione sugli ospedali, raffreddare il contagio e organizzare le riaperture per dare il ...

...essere tempestivi nelle chiusure quando serve e non sbagliare tempi e modi delleper non ... Ribadisce che 'i numeri sonochiari'. Fino 'a marzo abbiamo ricevuto oltre 14 milioni di dosi ...... seguendo il criterio nazionale della messa in sicurezza deifragili e deiesposti, far scendere la pressione sugli ospedali, raffreddare il contagio e organizzare leper dare il ...