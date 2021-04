Perché l’isola dei Famosi va in onda registrata? Colpa di Supervivientes (Di giovedì 15 aprile 2021) Per la prima volta in 15 anni la puntata de “l’isola dei Famosi” non sarà in diretta. Il televoto è infatti sarà stoppato. Ecco spiegato il motivo per cui il televoto settimanale si chiuderà nel daytime del pomeriggio. Per la prima volta dal suo esordio in Tv, l’isola dei Famosi andrà in onda registrata. Non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 15 aprile 2021) Per la prima volta in 15 anni la puntata de “dei” non sarà in diretta. Il televoto è infatti sarà stoppato. Ecco spiegato il motivo per cui il televoto settimanale si chiuderà nel daytime del pomeriggio. Per la prima volta dal suo esordio in Tv,deiandrà in. Non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

gadmeischia : Una volta era Renzi. L’obiettivo era scardinare il governo con il condono.Un’altra volta era la Lega. L’obiettivo e… - impero_zorzando : @sacrozorzando Ho smesso di vedere l'isola perchè, per me, è troppo boring, ma a quanto pare mi toccherà vedere Stefania ???? - martaxxofficial : RT @heavharry: grazie a francesco ho iniziato a vedere 7gold e tikitaka, mi sono vista live non è la d'urso solo quando c'era lui cosa che… - MD37035785 : @Giusepp92635258 L’ultima volta erano usciti alle quattro ma ora non so se usciranno un po’ più tardi perché ora st… - ParigiConsiglia : #FaribaTehrani ha detto sin dall'inizio di usare il #coltello in maniera appropriata per non rovinarlo. Nessuno l'h… -