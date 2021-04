One True Pairing: i migliori momenti di Brian e Justin in Queer as Folk (Di giovedì 15 aprile 2021) Eccoci al nuovo appuntamento con One True Paring, la rubrica dedicata alle coppie più belle delle serie TV: stavolta parliamo di Brian e Justin in Queer as Folk Qualcuno l’ha definita la migliore storia d’amore mai raccontata, e chi l’ha detto non aveva tutti i torti. Brian Kinney e Justin Taylor di Queer as Folk ci hanno insegnato che l’amore “non è soggetto al Tempo, pur se rosee labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama. Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio“. Nel nuovo appuntamento di One True Pairing, ricordiamo i momenti più emozionanti della relazione tra Brian e Sunshine! I ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 aprile 2021) Eccoci al nuovo appuntamento con OneParing, la rubrica dedicata alle coppie più belle delle serie TV: stavolta parliamo diinasQualcuno l’ha definita la migliore storia d’amore mai raccontata, e chi l’ha detto non aveva tutti i torti.Kinney eTaylor diasci hanno insegnato che l’amore “non è soggetto al Tempo, pur se rosee labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama. Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio“. Nel nuovo appuntamento di One, ricordiamo ipiù emozionanti della relazione trae Sunshine! I ...

