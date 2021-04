Nessuno come i francesi sa fare i film agrodolci sulla scuola, e questo non e da meno (Di giovedì 15 aprile 2021) La scuola e gli studenti hanno passato (e stanno passando) mesi difficili di incertezze e lezioni a distanza. Ed è sull’educazione che punta la programmazione di Rai 3, che propone questa sera, giovedì 15 aprile, la prima visione di Il professore cambia scuola, in onda alle 21.20. Il film del 2017 diretto da Olivier Ayache-Vidal, che firma anche la sceneggiatura, sfiora il documentario ed è espressione della meritata attenzione che il cinema francese presta al sistema scolastico e alle sue problematiche. Protagonisti sono Denis Podalydès, attore di cinema e teatro, socio della Comédie Française, e i veri studenti di un liceo nella periferia di Parigi. Leggi anche › La scuola del futuro è ora, subito, adesso ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 aprile 2021) Lae gli studenti hanno passato (e stanno passando) mesi difficili di incertezze e lezioni a distanza. Ed è sull’educazione che punta la programmazione di Rai 3, che propone questa sera, giovedì 15 aprile, la prima visione di Il professore cambia, in onda alle 21.20. Ildel 2017 diretto da Olivier Ayache-Vidal, che firma anche la sceneggiatura, sfiora il documentario ed è espressione della meritata attenzione che il cinema francese presta al sistema scolastico e alle sue problematiche. Protagonisti sono Denis Podalydès, attore di cinema e teatro, socio della Comédie Française, e i veri studenti di un liceo nella periferia di Parigi. Leggi anche › Ladel futuro è ora, subito, adesso ...

