Madonna ha comprato la casa di The Weeknd (Di giovedì 15 aprile 2021) Madonna cede di nuovo al fascino di Los Angeles. Anni fa ha venduto la sua villa di Beverly Hills, e ora ne ha acquistata un’altra, a Hidden Hills, il quartier generale delle star dove, tra gli altri, abitano anche alcune delle sorelle Kardashian e Drake. Non è una villa qualunque: non solo perché è meravigliosa, ma perché era del celebre cantautore The Weeknd. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Madonna cede di nuovo al fascino di Los Angeles. Anni fa ha venduto la sua villa di Beverly Hills, e ora ne ha acquistata un’altra, a Hidden Hills, il quartier generale delle star dove, tra gli altri, abitano anche alcune delle sorelle Kardashian e Drake. Non è una villa qualunque: non solo perché è meravigliosa, ma perché era del celebre cantautore The Weeknd.

