The National, Julien Baker e altri hanno lanciato una linea di biciclette contro il cambiamento climatico ... Propeller ha da sempre puntato sull'influenza e sul potere comunicativo di stelle internazionali, vanta non a caso collaborazioni con Bon Iver , Justin Bieber , Demi Lovato , Sylvan Esso e molti ...

Justin Bieber, la rivelazione choc: «Quando mi drogavo, mi sentivano il polso mentre dormivo» Justin Bieber, la rivelazione choc del cantante sulla dipendenza dalle droghe: «Mi calavo di tutto e le mie guardie del corpo mi sentivano il polso mentre dormivo, per essere certi che ...

Il lockdown di Justin Bieber Il cantante sembra aver messo la testa a posto: la sua quarantena è stata popolata di riunioni, test rapidi e tamponi.

