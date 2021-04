Il giornalista turco Ahmet Altan è uscito di prigione

Advertising

Erano in carcere da 4 anni e 7 mesi. La Corte Suprema turca ha annullato le condanne emesse nel processo ale intellettuale, Ahmet Altan, e allaNazli Ilcak, in carcere dal 2016, decretandone la liberazione. Due giorni fa la Corte europea dei diritti umani con sede a Strasburgo aveva accolto la richiesta ......è la verità dei fatti? A fare un po' di chiarezza su queste notizie ci ha pensato il...detto che nelle ultime ore è venuta fuori un'indiscrezione legata anche alla mamma dell'attore. ...Mercoledì il giornalista e scrittore turco Ahmet Altan è uscito di prigione dopo una sentenza della Corte di Cassazione turca, che ha ribaltato la sua precedente condanna. Martedì una sentenza della ...Piatto in tacchino L'eminente scrittore e giornalista Ahmed Altan è stato rilasciato. Il 71enne è stato rilasciato mercoledì per ordinanza della Corte di ...