Il dolce ritratto di Filippo commuove, a due giorni dal funerale (Di giovedì 15 aprile 2021) X Ha atteso pazientemente il suo turno, Eugenia di York. Rispettando l’ordine di rango a corte, e quindi dopo i tributi degli zii e dei cugini William e Harry, la principessa ha potuto finalmente rendere omaggio al nonno Filippo, a cui era molto legata. Eugenia di York al nonno Filippo: «La tua è stata una vita spettacolare» «La gente ricorda di essersi seduta accanto a te a una cena, o di averti stretto la mano» ha ricordato Eugenia. «Io ricordo quando ho incenerito le salsicce e tu ti sei fiondato a togliermi dai guai. Ricordo le tue mani, la tua risata e la tua birra preferita». E poi la solenne promessa da parte della principessa: «Ci pensiamo noi a nonna per te». Leggi anche › Unstoppable Betty: la regina torna al lavoro quattro giorni dopo il ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 aprile 2021) X Ha atteso pazientemente il suo turno, Eugenia di York. Rispettando l’ordine di rango a corte, e quindi dopo i tributi degli zii e dei cugini William e Harry, la principessa ha potuto finalmente rendere omaggio al nonno, a cui era molto legata. Eugenia di York al nonno: «La tua è stata una vita spettacolare» «La gente ricorda di essersi seduta accanto a te a una cena, o di averti stretto la mano» ha ricordato Eugenia. «Io ricordo quando ho incenerito le salsicce e tu ti sei fiondato a togliermi dai guai. Ricordo le tue mani, la tua risata e la tua birra preferita». E poi la solenne promessa da parte della principessa: «Ci pensiamo noi a nonna per te». Leggi anche › Unstoppable Betty: la regina torna al lavoro quattrodopo il ...

