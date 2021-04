Il complotto per far cadere il governo Conte: “Renzi? È stato qualcosa di più grosso” (Di giovedì 15 aprile 2021) Goffredo Bettini rilancia sulla caduta del governo Conte Bis e non indica più Matteo Renzi come il principale responsabile. L’esponente del Partito Democratico aveva scritto di una “convergenza di interessi nazionali e internazionali” nel manifesto di presentazione di “Le Agorà”, la sua corrente. O area, come lui vuole che venga chiamata. Nel manifesto programmatico che ha fatto discutere c’era un riferimento alla caduta del governo Conte, provocata da “una convergenza di interessi nazionali e internazionali” più che “da suoi errori”. Ieri, racconta il Fatto Quotidiano, in collegamento coi 34 ospiti della maratona – tra cui i ministri Andrea Orlando, Dario Franceschini e Roberto Speranza, ma anche amministratori locali e intellettuali d’area come Nadia Urbinati, Andrea Riccardi e Mario Tronti – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Goffredo Bettini rilancia sulla caduta delBis e non indica più Matteocome il principale responsabile. L’esponente del Partito Democratico aveva scritto di una “convergenza di interessi nazionali e internazionali” nel manifesto di presentazione di “Le Agorà”, la sua corrente. O area, come lui vuole che venga chiamata. Nel manifesto programmatico che ha fatto discutere c’era un riferimento alla caduta del, provocata da “una convergenza di interessi nazionali e internazionali” più che “da suoi errori”. Ieri, racconta il Fatto Quotidiano, in collegamento coi 34 ospiti della maratona – tra cui i ministri Andrea Orlando, Dario Franceschini e Roberto Speranza, ma anche amministratori locali e intellettuali d’area come Nadia Urbinati, Andrea Riccardi e Mario Tronti – ...

