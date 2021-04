Grecia | abolito l’obbligo di quarantena per i visitatori in arrivo da oltre 30 Paesi

(Di giovedì 15 aprile 2021) Lafa un passo avanti verso la riapertura del turismo abolendodiper iinda30a patto che siano vaccinati contro il coronavirus o siano risultati negativi al tampone anti Covid: lo ha detto un funzionario del ministero del Turismo, secondo quanto riporta il Guardian. Da lunedì prossimo quindi i cittadini provenienti dall’Ue e da altri cinque, incluso il Regno Unito, non saranno più soggetti all’autoisolamento. “Si tratta di piccoli passi prima che il Paese apra i propri confini ai turisti, come è previsto, il 14 maggio“, ha detto il funzionario del ministero.aiUe e il Regno Unito la misura riguarda gli Usa, la Serbia, Israele e gli Emirati ...

