Gravina e Dal Pino contro Lotito e De Laurentiis: è battaglia sul quorum per le delibere (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, la Figc metterà uno stop alla pratica delle minoranze di paralizzare l’attività della Lega Serie A. Lo scrive Tuttosport. “Tra due o al massimo tre settimane sarà convocato il Consiglio Federale che darà un tempo preciso alla Serie A per adeguarsi ai principi informatori del Coni sui quorum deliberativi e costitutivi. Quindi dovranno cambiare le maggioranze ancora fissate a due terzi per l’assegnazione dei diritti tv o per qualsiasi altra decisione di carattere economico. Resisteranno solo le soglie previste dalle norme statali, come quella dei tre quarti imposta dalla legge Melandri per l’approvazione dei criteri di distribuzione dei ricavi dei diritti tv”. Gravina è stufo dello stallo sistematico provocato dalle minoranze: “Il presidente federale Gabriele Gravina spinge in questa direzione ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, la Figc metterà uno stop alla pratica delle minoranze di paralizzare l’attività della Lega Serie A. Lo scrive Tuttosport. “Tra due o al massimo tre settimane sarà convocato il Consiglio Federale che darà un tempo preciso alla Serie A per adeguarsi ai principi informatori del Coni suideliberativi e costitutivi. Quindi dovranno cambiare le maggioranze ancora fissate a due terzi per l’assegnazione dei diritti tv o per qualsiasi altra decisione di carattere economico. Resisteranno solo le soglie previste dalle norme statali, come quella dei tre quarti imposta dalla legge Melandri per l’approvazione dei criteri di distribuzione dei ricavi dei diritti tv”.è stufo dello stallo sistematico provocato dalle minoranze: “Il presidente federale Gabrielespinge in questa direzione ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IL GOVERNO DÀ L'OK A 25% TIFOSI PER EUROPEO A ROMA Lettera inviata dal sottosegretario Vezzali… - napolista : #Gravina e #DalPino contro #Lotito e #DeLaurentiis: è battaglia sul #quorum per le delibere Tuttosport. La Figc vuo… - ginolat76 : RT @Romanista24: La Bellezza della partita di ieri è colpa di Lotito, De Laurentis, Marotta, Dal Pino, Gravina, Malagò, Carraro, Tavecchio,… - MarcoGiordano6 : +++Aggiornamento questione stadi+++ Domani vertice @VVezzali #Gravina e #DalPino: si studia il piano per riaprire g… - calciomercatoit : ? ESCLUSIVO | Riapertura stadi in #SerieA: domani il vertice decisivo #Vezzali-#Gravina-#DalPino ? ?? via… -