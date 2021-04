Giulini | “Tradito dalla squadra | spesso non siamo stati umili Rimpianti? Non aver cambiato allenatore prima”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il Presidente del Cagliari, Tommasoè stato ospite della trasmissione Il Cagliari in Diretta, in onda su Radiolina, dove ha parlato del momento difficile del suo club e dei programmi per il futuro. Queste le dichiarazioni del numero 1 dei sardi: “I ragazzi sono ad Asseminello dove oggi inizieranno il ritiro, poi si concentreranno sulla gara di sabato dove dovranno mettere in campo tutto ciò che non hanno messo nelle ultime 30 partite. Sarà la partita della vita, è una finalissima. Nella salvezza ci crediamo, a partirevittoria di sabato sera, dobbiamo pensare gara dopo gara, è l’unico modo. Bisogna dare tutto, non c’è via d’uscita. Fino alla gara contro il Torino abbiamo fatto un percorso non buono, poi abbiamoe abbiamo vinto contro Bologna e Crotone, ma poi...