Fortnite ha in vendita degli oggetti speciali creati da Brie Larson | la Captain Marvel dell' MCU

(Di giovedì 15 aprile 2021) Chesia un'accanita videogiocatrice non è più una novità per nessuno: dopo aver dimostrato il suo supporto a Metroid e Animal Crossing, veniamo ora a sapere che l'interprete diè un'accanita giocatrice di. Tanto accanita da avere un suo team personale, dal nome Bush Babies. Epic Games non si è lasciata sfuggire l'occasione e le ha proposto di creare un suo armadietto speciale, disponibile nello shop del gioco. Il bundle contiene diversie skin: il più imponente è, probabilmente, la nuova versione del Difensore dei Boschi, in inglese Bushranger, tenero e ambito outfit che risulta essere proprio il preferito'attrice. La nuova versione vanta una colorazione fluo molto diversa dalle precedenti quattro, più legate al ciclo ...

Advertising

Eurogamer_it : #Fortnite ha un nuovo armadietto speciale in vendita, creato da #BrieLarson -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite vendita

... Epic Games , la società che sviluppa il popolare videogioco online, ha deciso di fare ...in giudizio Valve chiedendo espressamente la volontà di esaminare tutte le statistiche die ...Ricordiamo che la diatriba di Epic Games contro Apple è iniziata con l 'introduzione indi ...e minimo storico a 769 13 Apr 2021 Su Amazon gli iPhone 12 da 64 GB in colore blu sono in...Che Brie Larson sia un'accanita videogiocatrice non è più una novità per nessuno: dopo aver dimostrato il suo supporto a Metroid e Animal Crossing, veniamo ora a sapere che l'interprete di Captain Mar ...Il processo tra Epic Games e Apple si avvicina e la società di Fortnite vuole portare Xbox in tribunale come testimone.