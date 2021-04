Formula Uno, torna il Gp di Imola: prima gara sul circuito dal 2006 (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo due settimane di attesa, la Formula Uno riparte questa settimana con il Gran Premio di Imola. Il tracciato vedrà nuovamente disputare un Gp dopo un’assenza durata quattordici anni. Gp Imola: gli esordi in motociclismo e il ritorno in F1 L’autodromo di Imola è uno dei circuiti storici italiani più rinomati; fu inaugurato nel 1953 e deve la sua fama iniziale al motociclismo ospitando la 200 Miglia di Imola tra gli anni Settanta e Ottanta. Dal 2001 ospita regolarmente la gara del campionato mondiale di Superbike. In ambito automobilistico, i suoi esordi sono legati alle gare di endurance ma ha ospitato il gp di Imola dal 1980 fino al 2006, anno in cui la pista fu sottoposta a modifiche per migliorarne la sicurezza. Dal 1981 al Gp imolese si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo due settimane di attesa, laUno riparte questa settimana con il Gran Premio di. Il tracciato vedrà nuovamente disputare un Gp dopo un’assenza durata quattordici anni. Gp: gli esordi in motociclismo e il ritorno in F1 L’autodromo diè uno dei circuiti storici italiani più rinomati; fu inaugurato nel 1953 e deve la sua fama iniziale al motociclismo ospitando la 200 Miglia ditra gli anni Settanta e Ottanta. Dal 2001 ospita regolarmente ladel campionato mondiale di Superbike. In ambito automobilistico, i suoi esordi sono legati alle gare di endurance ma ha ospitato il gp didal 1980 fino al, anno in cui la pista fu sottoposta a modifiche per migliorarne la sicurezza. Dal 1981 al Gp imolese si ...

Ultime Notizie dalla rete : Formula Uno Elkann annuncia: nel 2025 arriva la Ferrari elettrica ...queste tecnologie sia nel motorsport sia nelle auto stradali Tre modelli di successo Il numero uno ... e non solo in Formula 1, Elkan ha voluto dare l'annuncio del ritorno in gara a Le Mans a partire ...

L'opposizione di Porto Viro all'attacco: 'Vi sono già edifici idonei per ospitare un teatro' ... innanzitutto non si sa se voglia comprare o andare in affitto o adottare chissà quale altra formula. Quindi o si tratta di una battuta pre - elettorale, oppure è solo uno strafare inopportuno'. ...

F1, Hamilton alla vigilia di Imola: "Sarà una stagione divertente". Verstappen: "Sakhir occasione sprecata" Dopo il debutto in Bahrain, la Formula 1 si prepara alla seconda gara: il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, in scena ad Imola. Nella conferenza stampa, Lewis Hamilton, vincitore all’esordio, ...

F1, Valtteri Bottas: “Possiamo migliorare molto, al momento siamo cacciatori e non prede…” Secondo capitolo della stagione nel Mondiale di Formula Uno 2021 e nuova occasione per Valtteri Bottas per mettersi in luce. Dopo un esordio sfortunato nel Gran Premio del Bahrain, con un pit-stop che ...

