Ermanno Lisi L’aquila Abruzzo sofferta e ricca di storia antica

Leggi su cityroma

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un tuffo nelladell’L’è una terra abitata sin dai tempi più antichi: infatti, a causa della particolare conformazione del suo territorio è sempre stata sinonimo nell’immaginario comune di una fertile, rigogliosa e adatta alle diverse esigenze dei popoli che si sono stabiliti lungo questo tratto di litorale adriatico. All’non manca davvero nulla: oggi con poche ore di macchina, possiamo facilmente passare dalla coste abruzzesi alle montagne con le vette più elevate. Alloggiare in una casa vacanza insignifica proprio questo: chi ha detto che si deve per forza scegliere tra mare e montagna? Perché non godere di entrambe? Inè possibile: infatti, una giornata dedicata ad un’escursione in montagna potrà facilmente concludersi con una cena in ...