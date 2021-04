Covid Sicilia: altre sei zone rosse (Di giovedì 15 aprile 2021) Covid Sicilia: Ancora altre sei zone rosse. Si tratta dei Comuni di Acireale, in provincia di Catania; Carlentini e Lentini, nel siracusano; Marianopoli e Resuttano, in provincia di Caltanissetta; Palma di Montechiaro, nell’agrigentino. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza visto l’aumento dei contagi del Covid-19. Il provvedimento, richiesto dai sindaci e a seguito Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 15 aprile 2021): Ancorasei. Si tratta dei Comuni di Acireale, in provincia di Catania; Carlentini e Lentini, nel siracusano; Marianopoli e Resuttano, in provincia di Caltanissetta; Palma di Montechiaro, nell’agrigentino. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza visto l’aumento dei contagi del-19. Il provvedimento, richiesto dai sindaci e a seguito

Advertising

fattoquotidiano : Sicilia, il Pd all’attacco di Musumeci: “Per l’emergenza Covid assegnati 287 incarichi diretti. Tre alla stessa per… - fanpage : La situazione Covid in Sicilia si complica. - myrtamerlino : Dopo quasi 4 mesi in #Sicilia hanno vaccinato SOLO il 49% degli over90 con una dose e il 33% con due!!!! Ma com'è p… - SiciliaTV : Terza proroga per Palma di Montechiaro, e altre cinque 'zone rosse' in Sicilia.... #contagi #ordinanza… - ilmattinodisici : Covid Sicilia: altre sei zone rosse -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia Covid, sei nuove zone rosse in Sicilia: Acireale, Lentini e Carlentini Altre sei "zone rosse" in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce nuove aree "blindate" nell'Isola, a causa dell'aumento dei contagi del Covid - 19. Si tratta dei Comuni di: ...

Covid, in Sicilia altre sei zone rosse Altre sei 'zone rosse' in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce nuove aree 'blindate' nell'Isola, a causa dell'aumento dei contagi del Covid - 19. Si tratta dei Comuni di: ...

Personale sanitario in prestito dal Giglio al Cervello, Fp Cgil chiede chiarezza “Abbiamo appreso, noi ed i lavoratori, ancora una volta dalla stampa, di una convenzione interaziendale per mandare il personale sanitario all’ospedale palermitano 'Vincenzo Cervello' che al momento s ...

Ancora tanti contagi: terza proroga zona rossa per Palma Montechiaro Terza proroga per Palma di Montechiaro, e altre cinque “zone rosse” in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce nuove aree “blindate” nell’Isola, a c ...

Altre sei "zone rosse" in. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce nuove aree "blindate" nell'Isola, a causa dell'aumento dei contagi del- 19. Si tratta dei Comuni di: ...Altre sei 'zone rosse' in. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce nuove aree 'blindate' nell'Isola, a causa dell'aumento dei contagi del- 19. Si tratta dei Comuni di: ...“Abbiamo appreso, noi ed i lavoratori, ancora una volta dalla stampa, di una convenzione interaziendale per mandare il personale sanitario all’ospedale palermitano 'Vincenzo Cervello' che al momento s ...Terza proroga per Palma di Montechiaro, e altre cinque “zone rosse” in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce nuove aree “blindate” nell’Isola, a c ...