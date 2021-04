Covid | in Lombardia 2 722 nuovi casi 5 | 2% | continua calo ricoverati

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-42) e nei reparti (-202). A fronte di 52.293… - pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - fattoquotidiano : Zlatan Ibrahimovic al ristorante in zona rossa imbarazza la Regione Lombardia: a rischio la campagna anti-Covid che… - leggoit : Covid, #bollettino #Lombardia giovedì 15 aprile: 65 decessi e 2.722 casi positivi, ricoveri e intensive in calo - NazzarenoMi : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-42) e nei reparti (-202). A fronte di 52.293 tampon… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Non è certo una novità che ilfosse pericoloso per diversi organi , in primis i polmoni . Da un anno a questa parte, diverse ...ci ha pensato una ricerca finanziata dalla Regione, alla ......dei posti letto da parte di pazienti affetti da19 o dalle sue varianti. In entrambi i casi, ovvero area medica e terapia intensiva, siamo al 51% do occupazione, dietro solo allaal ...A fronte di 52.293 tamponi effettuati, sono 2.722 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia. Continuano a diminuire gli ospedalizzati: calano di 42 i ricoverati in terapia intensiva ...Roma, 15 apr. (Adnkronos) - 'L'assemblea della Tgr Lombardia, riunita online nel rispetto delle normative anti-Covid, esprime preoccupazione per ...