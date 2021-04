Covid, in classe con le finestre aperte per prevenire i contagi nonostante la pioggia: gli studenti aprono gli ombrelli (Di giovedì 15 aprile 2021) La prevenzione contagi Covid, laddove sia prevista la didattica in presenza, non è mai troppa. Solo che a volte si esagera. E quello che viene da pensare non appena ci si imbatte sul post Istagram della pagina ScuolaZoo, che ha postato la foto di uno studente che in classe ha aperto un ombrello. Perchè? Semplice: per arieggiare l'aula le finestre sono state lasciate aperte a quanto pare per tutto il tempo delle lezioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 aprile 2021) La prevenzione, laddove sia prevista la didattica in presenza, non è mai troppa. Solo che a volte si esagera. E quello che viene da pensare non appena ci si imbatte sul post Istagram della pagina ScuolaZoo, che ha postato la foto di uno studente che inha aperto un ombrello. Perchè? Semplice: per arieggiare l'aula lesono state lasciatea quanto pare per tutto il tempo delle lezioni. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid classe Covid, maggioranza divisa sulle riaperture: Speranza punta al 3 maggio - Salvini: 'Dove possibile subito zona gialla' - - > Leggi Anche Covid, 16.974 nuovi casi con 319.633 tamponi e altri 380 decessi - - > Leggi ...e della prudenza il calendario delle riaperture dovrebbe prevedere dal 3 maggio il ritorno in classe ...

Taurianova, Covid, chiusa una classe della scuola 'Contestabile' Il Covid non si ferma ed a Taurianova un'intera classe (I sez. D) della scuola secondaria del plesso scolastico 'N. Contestabile', è stata chiusa a scopo precauzionale con l'ordinanza n. 23 del sindaco ...

Quarantene rafforzate a scuola, odissea certificati per i genitori UDINE Odissea certificati per i genitori finiti loro malgrado nel meccanismo delle “nuove” quarantene rafforzate disposte dopo la circolare della Regione sui casi di contagi ...

Mercato San Severino, alunno della scuola media positivo al Covid Mercato San Severino, alunno frequentante la classe 1E della scuola media San Tommaso d’Aquino positivo al Covid ...

