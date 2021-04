Covid: Fontana, 'in Lombardia dati positivi, presto aperture graduali'(2) (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana Covid: Fontana, è arrivato il momento delle riaperture "Penso ad esempio - ha spiegato Fontana - ai bar e ai ristoranti che con il bel tempo in arrivo potrebbero riaprire il servizio all'esterno. Già questo sarebbe un piccolo, ma importante allentamento. ...

Covid: Fontana, 'in Lombardia dati positivi, presto aperture graduali' La Lombardia è pronta per "graduali riaperture", già dalla prossima settimana. Ad affermarlo è il presidente della Regione, Attilio Fontana, in una nota, dove fa presente come i dati del Covid19, oggi, parlino "di un significativo miglioramento della situazione epidemiologica, con un Rt pari allo 0,78 e un'incidenza di 162 casi su ...

Fontana: “Covid in ritirata, possiamo programmare riaperture graduali” MILANO - "È arrivato il momento di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso. Queste le proposte che come Regioni abbiamo avanzato ...

Lettera minatoria a Eugenio Massetti per aver sostenuto la campagna vaccinale Regione Lombardia ha espresso piena vicinanza, nelle figure del presidente Attilio Fontana e dell’assessore Guido Guidesi, al presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia che nella giornata di ie ...

