Covid, 380 morti, 16.974 nuovi casi. Sospendere AstraZeneca provocherà milioni di morti, dice Galli (Di giovedì 15 aprile 2021) L’infettivologo Massimo Galli ritorna sulle polemiche sollevate dai vaccini anti Covid di AstraZeneca e Johnson&Johnson. A detta dell’esperto sospenderne la somministrazione costerà caro in termini di vite. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 16.974 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 380 morti. Totale L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 aprile 2021) L’infettivologo Massimoritorna sulle polemiche sollevate dai vaccini antidie Johnson&Johnson. A detta dell’esperto sospenderne la somministrazione costerà caro in termini di vite. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 16.974 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 380. Totale L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 16.974 nuovi casi con 319.633 tamponi e altri 380 decessi #covid - TgLa7 : #Covid: in Italia 16.974 nuovi #casi e 380 #decessi. In calo #ricoveri e #terapieintensive - Eib63 : RT @TgLa7: #Covid: in Italia 16.974 nuovi #casi e 380 #decessi. In calo #ricoveri e #terapieintensive - benny_bove : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - TelevideoRai101 : Covid:quasi 17mila nuovi casi,380 morti -