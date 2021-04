Coronavirus, in Basilicata 222 nuovi contagi e due decessi, su 1568 tamponi (Di giovedì 15 aprile 2021) In Basilicata oggi si sono registrati 222 nuovi contagi da Coronavirus, come riferisce il bollettino della task force regionale. Sono 1568 i tamponi analizzati. Le positività riguardano: 1 persona di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Inoggi si sono registrati 222da, come riferisce il bollettino della task force regionale. Sonoanalizzati. Le positività riguardano: 1 persona di ...

Covid Basilicata, oggi 222 contagi e 2 morti: bollettino 15 aprile I dati e la tabella della regione Sono 222 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 15 aprile, secondo i dati della regione. Da ieri, registrati altri 2 morti. Nel dettaglio i 222 nuovi casi (215 sono residenti) sono stati indivisuati su un totale di 1.

Covid-19, in Basilicata 222 contagi, nel Metapontino 24. Nelle terapie intensive 13 pazienti. Emergenza Covid-19, aggiornamento del 15 aprile rispetto ai dati del 14 Aprile 2021, nel Metapontino: 4 a Bernalda, 8 a Craco, 6 a Montalbano Jonico, 2 a Nova Siri, 3 a Pisticci, 1 a Tursi. In region ...

Situazione covid in Basilicata: ieri 215 positivi registrati con 2 decessi. In Val d’Agri 10 casi La task force regionale comunica che ieri, 14 aprile, sono stati processati 1.568 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 ...

