Centro Lecco, fine dei disagi: Lungolago e via Mascari, i lavori sono terminati (Di giovedì 15 aprile 2021) sono terminati i lavori pubblici svolti a Lecco che hanno coinvolto piazza Cermenati e via Mascari. Nello specifico, nel tratto compresso tra la centralissima piazza e Lungolario Isonzo sono stati ... Leggi su leccotoday (Di giovedì 15 aprile 2021)pubblici svolti ache hanno coinvolto piazza Cermenati e via. Nello specifico, nel tratto compresso tra la centralissima piazza e Lungolario Isonzostati ...

Advertising

LeccoNews : LA FOTOSEGNALAZIONE: “RIFIUTI IN CENTRO LECCO, CHE BRUTTO SPETTACOLO” | 14/04/2021 - - lecco_notizie : Vaccini in ritardo e qualche disagio in ospedale. A Cernusco si prepara il centro vaccinale - emidiovicenzoni : ??Croce rossa italiana comitato di Lecco..?? Assistenza sanitaria Centro Vaccinazioni Covid-19 Palataurus ??Lecco @ Cr… - eleprivate : RT @LaMerlettaia: 4) PREMANA (Lecco) #piccolacitta Celebre per la produzione di forbici e coltelli, ha un centro storico ancora medievale.… - Luca100celleASR : RT @Papponicolmicr1: Su BoboTv ,non hanno capito che Fonseca sta al centro di una vecchia guerra. Parli con Galomerda, io del corriere ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Lecco Centro Lecco, fine dei disagi: Lungolago e via Mascari, i lavori sono terminati 'Intervento necessario' 'Un intervento necessario per la sicurezza stradale e il decoro urbano nel centro di Lecco - spiega l'assessore alla cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi - che ...

Covid. 16.974 nuovi contagi e 380 morti, è il bilancio delle ultime 24 ore ... ad alta incidenza di contagio da Covid, nella mappa aggiornata del Centro europeo per la ... 263 a Monza e Brianza, 232 a Bergamo, 194 a Como, 143 a Pavia, 114 a Mantova, 104 a Cremona, 100 a Lecco, 65 ...

Terminati i lavori in piazza Cermenati: nuova pavimentazione, decoro e più sicurezza Realizzati anche i lavori di sistemazione della pavimentazione in via Mascari “Un intervento necessario per la sicurezza stradale e il decoro urbano” LECCO – Lavori ultimati in piazza Cermenati, dove ...

Code in SS36 per un tamponamento fra auto e il carico perso da un camion fra Molteno e Bosisio Lunghi incolonnamenti sulla superstrada 36 in direzione Lecco - fra i territori di Molteno e Bosisio - a causa di un incidente stradale con coinvolte due autovetture, ma anche di un mezzo pesante che ...

'Intervento necessario' 'Un intervento necessario per la sicurezza stradale e il decoro urbano neldi- spiega l'assessore alla cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi - che ...... ad alta incidenza di contagio da Covid, nella mappa aggiornata deleuropeo per la ... 263 a Monza e Brianza, 232 a Bergamo, 194 a Como, 143 a Pavia, 114 a Mantova, 104 a Cremona, 100 a, 65 ...Realizzati anche i lavori di sistemazione della pavimentazione in via Mascari “Un intervento necessario per la sicurezza stradale e il decoro urbano” LECCO – Lavori ultimati in piazza Cermenati, dove ...Lunghi incolonnamenti sulla superstrada 36 in direzione Lecco - fra i territori di Molteno e Bosisio - a causa di un incidente stradale con coinvolte due autovetture, ma anche di un mezzo pesante che ...