C'è una proposta di legge per sospendere l'uso delle telecamere con riconoscimento facciale in Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) La bozza presentata da Filippo Sensi del Pd prevede una moratoria per dare tempo al Parlamento di legiferare su queste tecnologie. Previste sanzioni riconoscimento facciale (Getty Images)In Italia non esiste ancora una legge che disciplini l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale, specificandone i criteri di ammissibilità e le garanzie conformi alle indicazioni del Garante della privacy. Perciò, in attesa dell'approvazione di una legge nazionale di questo tipo, il deputato del Partito democratico Filippo Sensi ha depositato una proposta di legge per una moratoria sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza biometrici nei luoghi pubblici. La diffusione dei nuovi sistemi di videosorveglianza con ...

