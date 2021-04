Before Your Eyes: lo sviluppatore protesta contro i rimborsi ingiusti di Steam creando un gioco falso (Di giovedì 15 aprile 2021) Uno dei creatori del gioco indie di recente pubblicazione Before Your Eyes ha presentato un nuovo gioco su Steam in risposta a un giocatore che ha approfittato della politica di rimborso della piattaforma. Il gioco di avventura narrativa descrive il viaggio di Benjamin Brynn dopo la sua morte e presenta una meccanica intrigante che consente ai giocatori di interagire con il mondo virtuale sbattendo le palpebre. Sebbene ricco di storia, il gioco non è lungo e molti giocatori sono stati in grado di completare Before Your Eyes in meno di due ore. Sfortunatamente, almeno un giocatore ha approfittato della breve durata del gioco per richiedere un rimborso completo del titolo da ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) Uno dei creatori delindie di recente pubblicazioneha presentato un nuovosuin risposta a un giocatore che ha approfittato della politica di rimborso della piattaforma. Ildi avventura narrativa descrive il viaggio di Benjamin Brynn dopo la sua morte e presenta una meccanica intrigante che consente ai giocatori di interagire con il mondo virtuale sbattendo le palpebre. Sebbene ricco di storia, ilnon è lungo e molti giocatori sono stati in grado di completarein meno di due ore. Sfortunatamente, almeno un giocatore ha approfittato della breve durata delper richiedere un rimborso completo del titolo da ...

