Vincenzo Nibali, frattura al radio: a rischio il prossimo Giro d’Italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vincenzo Nibali si infortuna in allenamento a Lugano e sarà operato già domani. Il comunicato del suo team Vincenzo Nibali (Getty Images)A rischio la stagione dello Squalo dello stretto Vincenzo Nibali. Il ciclista questa mattina durante l’allenamento è caduto. Trasporta in ospedale a Lugano, città dove risiede, gli esami hanno evidenziato una frattura al radio destro e domani sarà operato. Una brutta notizia il vista del Giro d’Italia che si terrà dall’8 al 30 maggio. Un comunicato del team Trek-Segafredo ha spiegato che l’infortunio è avvenuto nei pressi del Ponte Tresa. La frattura è multipla e per ridurla si è deciso per un intervento di osteosintesi. Si attende ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 aprile 2021)si infortuna in allenamento a Lugano e sarà operato già domani. Il comunicato del suo team(Getty Images)Ala stagione dello Squalo dello stretto. Il ciclista questa mattina durante l’allenamento è caduto. Trasporta in ospedale a Lugano, città dove risiede, gli esami hanno evidenziato unaaldestro e domani sarà operato. Una brutta notizia il vista delche si terrà dall’8 al 30 maggio. Un comunicato del team Trek-Segafredo ha spiegato che l’infortunio è avvenuto nei pressi del Ponte Tresa. Laè multipla e per ridurla si è deciso per un intervento di osteosintesi. Si attende ...

Advertising

giroditalia : Forza Vincenzo! @vincenzonibali #Nibali #Giro - Eurosport_IT : NOOOOOOOOO ?? Forza Vincenzo, ti aspettiamo presto in pista ?? #Nibali | #EurosportCICLISMO - xunhei4 : RT @giroditalia: Forza Vincenzo! @vincenzonibali #Nibali #Giro - cyclingpro : Vincenzo Nibali, frattura al polso destro in allenamento: Giro d'Italia a rischio - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ????? NIBALI, GIRO D’ITALIA A RISCHIO Brutta caduta questa mattina in allenamento per Vincenzo #Nibali. In seguito agli a… -