Traffico Roma del 14-04-2021 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l'ascolto Traffico sulla diramazione di Roma Sud in coda verso il grande raccordo anulare primi rallentamenti poi sul raccordo in carreggiata esterna tra Prenestina e lo svincolo per La 24 ed in carreggiata interna tra la Casilina e la Ardeatina rallentamenti anche sul percorso Urbano dell'a24 tra via Fiorentini e la tangenziale in zona attenzione ai cambiamenti istituito in via sperimentale per l'emissione del Traffico dalla tangenziale e dalla galleria Pittaluga sia verso San Giovanni sia sulla A24 centro possibili difficoltà per una manifestazione in via Molise tra le 10:30 e le 13:30 in programma nei pressi della sede del Ministero dello Sviluppo Economico dettagli di queste altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it è tutto un saluto da

