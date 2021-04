Torna allo splendore Morning Glory, il veliero di Murdoch e Berlusconi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il veliero di 48 metri Morning Glory, famoso per aver annoverato tra i suoi proprietari il magnate delle telecomunicazioni australiano Rupert Murdoch e Silvio Berlusconi, ha concluso le attività di refit nel cantiere Lusben di Viareggio (Lucca). Morning Glory, costruito nel 1993 da Perini Navi, è Tornato ai fasti originali tramite la società Forza 5 di Milano che ha scelto Lusben per il refit decennale. La barca oltre alle quattro suite e a una suite armatoriale, ha un salone a forma di L, un camino in marmo, una scala a chiocciola, un bar sit-up completamente attrezzato e un tavolo da gioco. Il team Lusben si è occupato della verniciatura di scafo, area living e parte del pozzetto di poppa, della sostituzione dei generatori e del rifacimento di quasi ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ildi 48 metri, famoso per aver annoverato tra i suoi proprietari il magnate delle telecomunicazioni australiano Ruperte Silvio, ha concluso le attività di refit nel cantiere Lusben di Viareggio (Lucca)., costruito nel 1993 da Perini Navi, èto ai fasti originali tramite la società Forza 5 di Milano che ha scelto Lusben per il refit decennale. La barca oltre alle quattro suite e a una suite armatoriale, ha un salone a forma di L, un camino in marmo, una scala a chiocciola, un bar sit-up completamente attrezzato e un tavolo da gioco. Il team Lusben si è occupato della verniciatura di scafo, area living e parte del pozzetto di poppa, della sostituzione dei generatori e del rifacimento di quasi ...

Ultime Notizie dalla rete : Torna allo Stadi, Franceschini: 'Se aprono, lo si faccia anche per i concerti' ... dice il ministro della cultura Dario commentando la notizia che a giugno si potrà tornare allo ... che dopo il via libera del governo alla presenza del 25% di tifosi all'Olimpico per Euro 2020 torna a ...

Aperti online i Casting dello Zecchino d'Oro ... messo in campo a causa dell'emergenza Covid - 19, il casting di Zecchino d'Oro torna quest'anno ... Partecipare allo Zecchino d'Oro è un'esperienza indimenticabile da vivere insieme al Piccolo Coro dell'...

La partita storica: quando il pubblico torna allo stadio in Italia il Giornale F1 | Ferrari, Sainz carico: “Ho le capacità per aiutare la squadra a tornare a vincere” Carlos Sainz pensa di essere arrivato alla Ferrari nel momento giusto della sua carriera. Lo spagnolo infatti, nonostante i soli 26 anni, ha già un'ottima esperienza in Formula Uno che lo ha portato a ...

Stadi, Franceschini: «Se aprono, lo si faccia anche per i concerti» Gli stadi come i teatri, dice il ministro della cultura Dario Franceschini commentando la notizia che a giugno si potrà tornare allo stadio. «In relazione alle notizie di stampa apparse stamattina ...

