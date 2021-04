Tor Vergata, compleanno in segreto al ristorante: 45 sanzioni (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, nel corso di mirati controlli alle attivita’ commerciali del quartiere, per verificare il rispetto delle norme anti Covid-19, domenica verso l’ora di pranzo, hanno sorpreso un gruppo di persone all’interno di un ristorante della zona. Una volta entrati, i Carabinieri si sono trovati davanti ad un banchetto, dove 45 persone festeggiavano il compleanno di uno di loro. Oltre alla contravvenzione di 400 euro a testa per tutti gli avventori, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno disposto la sanzione accessoria della sospensione dell’attivita’ per 5 giorni, per il titolare dell’attivita’ commerciale. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor, nel corso di mirati controlli alle attivita’ commerciali del quartiere, per verificare il rispetto delle norme anti Covid-19, domenica verso l’ora di pranzo, hanno sorpreso un gruppo di persone all’interno di undella zona. Una volta entrati, i Carabinieri si sono trovati davanti ad un banchetto, dove 45 persone festeggiavano ildi uno di loro. Oltre alla contravvenzione di 400 euro a testa per tutti gli avventori, i Carabinieri della Stazione Roma Torhanno disposto la sanzione accessoria della sospensione dell’attivita’ per 5 giorni, per il titolare dell’attivita’ commerciale. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

