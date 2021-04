Tiziano Ferro sul tour negli stadi a rischio: “Stiamo aspettando risposte” (Di giovedì 15 aprile 2021) Le parole di Tiziano Ferro sul tour negli stadi in programma per l’estate 2021 non si fanno attendere sui social. Cosa ne sarà della tournée dell’artista negli stadi italiani? Era atteso in concerto nel 2020, poi gli spettacoli sono stati posticipati al 2021. Adesso, quando mancano solo poche settimane al presunto avvio della sua tournée, tanti sono gli artisti costretti a posticipare ancora. Cosa ne sarà dei concerti nelle grandi location estive? “Il mondo è sempre sul filo e ci chiede di attendere ancora”, le parole di Tiziano Ferro sul tour negli stadi. L’artista promette di dare presto notizie sull’effettiva fattibilità dei concerti, al ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Le parole disulin programma per l’estate 2021 non si fanno attendere sui social. Cosa ne sarà dellanée dell’artistaitaliani? Era atteso in concerto nel 2020, poi gli spettacoli sono stati posticipati al 2021. Adesso, quando mancano solo poche settimane al presunto avvio della suanée, tanti sono gli artisti costretti a posticipare ancora. Cosa ne sarà dei concerti nelle grandi location estive? “Il mondo è sempre sul filo e ci chiede di attendere ancora”, le parole disul. L’artista promette di dare presto notizie sull’effettiva fattibilità dei concerti, al ...

