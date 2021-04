Senato | Napolitano devolve a Museo Shoah risarcimento per condanna Sallusti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il Presidente emerito Giorgio, dopo la sentenza del Tribunale civile di Roma che hato Alessandroalla pena pecuniaria di 30.000 euro a titolo diper diffamazione nei suoi confronti, ha deciso dire la somma al Meis-nazionale dell'ebraismo italiano e delladi Ferrara quale luogo di memoria della storica presenza ebraica in Italia, di testimonianza delle persecuzioni razziali e dellae di promozione del dialogo e della civile convivenza tra culture, religioni e tradizioni diverse. Ne dà notizia un comunicato.

L'evento, condotto dal direttore di Radio Rai Roberto Sergio, si aprirà con la lettura di un saluto inviato dal presidente emerito Giorgio. Interverranno il presidente del Senato Maria ... La cerimonia di consegna dei premi si terrà oggi in streaming senza pubblico dalla prestigiosa cornice di Villa Doria Pamphilj a Roma, storica sede di rappresentanza della Presidenza del ...