Samsung usa i vecchi smartphone Galaxy per diagnosticare le patologie degli occhi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Prendere un vecchio smartphone Galaxy, montarlo su una telecamera per il fondo oculare e ottenere un dispositivo economico per l’esame degli occhi. Il programma fa parte del Galaxy Upcycling, che riutilizza i vecchi dispositivi invece di dismetterli.... Leggi su dday (Di mercoledì 14 aprile 2021) Prendere un, montarlo su una telecamera per il fondo oculare e ottenere un dispositivo economico per l’esame. Il programma fa parte delUpcycling, che riutilizza idispositivi invece di dismetterli....

Advertising

Digital_Day : Quello che per gli utenti non va più bene diventa utile per altro - Michele_Arnese : 'La strategia Usa è puntare su Tsmc e Samsung per controllare le forniture nei prossimi 5 anni, finché la “sua” Int… - AppleRetweetBot : RT @androidworldit: Un sensore simile a quello di iPhone 12 Pro Max che usa una tecnica di stabilizzazione denominata sensor shift image st… - androidworldit : Un sensore simile a quello di iPhone 12 Pro Max che usa una tecnica di stabilizzazione denominata sensor shift imag… - diguizinx : @xduardafindy rica e usa samsung -