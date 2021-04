Pd: Rossi, 'area Bettini ispirata a socialismo e cristianesimo' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Qualcuno ha chiesto perché l'area politica e culturale di sinistra che oggi presentiamo con Goffredo Bettini abbia voluto dichiarare di ispirarsi sia al socialismo che al cristianesimo. Per il primo valgono le lotte di emancipazione dei lavoratori e dei più poveri che nel suo nome si sono svolte nel secolo scorso e che tornano di attualità". Lo scrive su Facebook Enrico Rossi. "Per il cristianesimo è interessante il commento fatto da Papa Francesco a quella frase degli Atti degli Apostoli in cui si dice che “Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune -prosegue l'ex governatore della Toscana-. Secondo Bergoglio questo “non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro”. È lo stesso principio che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Qualcuno ha chiesto perché l'politica e culturale di sinistra che oggi presentiamo con Goffredoabbia voluto dichiarare di ispirarsi sia alche al. Per il primo valgono le lotte di emancipazione dei lavoratori e dei più poveri che nel suo nome si sono svolte nel secolo scorso e che tornano di attualità". Lo scrive su Facebook Enrico. "Per ilè interessante il commento fatto da Papa Francesco a quella frase degli Atti degli Apostoli in cui si dice che “Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune -prosegue l'ex governatore della Toscana-. Secondo Bergoglio questo “non è comunismo, èallo stato puro”. È lo stesso principio che ...

