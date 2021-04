Parma, problema al soleo per Conti: le ultime dopo l’allenamento di oggi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non arrivano buone notizie per il tecnico del Parma Roberto D’Aversa in vista della gara con il Cagliari. Le ultime Non arrivano buone notizie per il tecnico del Para Roberto D’Aversa in vista della gara con il Cagliari dato che Andrea Conti ha accusato un problema al soleo che gli ha impedito di allenarsi. REPORT – «Lavoro differenziato per Hernani, Simone Iacoponi, Roberto Inglese, Yann Karamoh e Valentin Mihaila. Terapie per Andrea Conti per una contrattura al soleo destro. Terapie per Joshua Zirkzee. Wylan Cyprien è stato sottoposto oggi a Lione, dal Prof B. Cottet e in presenza dello staff sanitario del Parma Calcio, ad un intervento di tenotomia dell’adduttore lungo sinistro. L’operazione si è svolta come da programma. L’atleta ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non arrivano buone notizie per il tecnico delRoberto D’Aversa in vista della gara con il Cagliari. LeNon arrivano buone notizie per il tecnico del Para Roberto D’Aversa in vista della gara con il Cagliari dato che Andreaha accusato unalche gli ha impedito di allenarsi. REPORT – «Lavoro differenziato per Hernani, Simone Iacoponi, Roberto Inglese, Yann Karamoh e Valentin Mihaila. Terapie per Andreaper una contrattura aldestro. Terapie per Joshua Zirkzee. Wylan Cyprien è stato sottopostoa Lione, dal Prof B. Cottet e in presenza dello staff sanitario delCalcio, ad un intervento di tenotomia dell’adduttore lungo sinistro. L’operazione si è svolta come da programma. L’atleta ...

