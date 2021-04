Orta di Atella | furto flash di un’auto | portano via una Fiat500L in 30 secondi Video

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ diventato virale ildi unconsumato in pieno giorno nei pressi del cimitero didi. Nel filmato di vedono due ragazzi che pno via una Fiat 500L parcheggiata lungo via Tommaso De Vivo.di auto adi, ildiventa virale Ciò che sorprende nella clip diffusa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.