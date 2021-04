Nardella | in Toscana Multiutility al via entro la metà del 2022

(Di mercoledì 14 aprile 2021)ladel"almeno Firenze, Prato e Empoli" fonderanno la gestione dei servizi pubblici locali in un unica società Multiutilty. Lo ha sottolineato in un intervista all agenzia askanews il ...

... ha detto."Ci sono esempi di multiutilities in tutta Italia molto positivi che nascono dall iniziativa dei sindaci e dei territorio. Innon possiamo permetterci di rimanere con un ...Il sindaconomina il suo mandatario elettorale, Maurizio Frittelli, nel comitato d'indirizzo della ... Frittelli è il presidente dell'Orchestra Regionale della. Il comitato d'indirizzo ...In Toscana non possiamo permetterci di rimanere ... perché - ha concluso Nardella - nel momento in cui riusciamo ad unire acqua, rifiuti ed, in prospettiva anche gas, possiamo prevedere dei ..."La data indicata dal governatore della Toscana sarebbe il 27 aprile ma sarà il governo a decidere". Nardella graduale apertura anche degli stadi ...