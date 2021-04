Napoli-Inter: Perillo e Biasin ‘giocano’ la supersfida del Maradona (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Inter di Antonio Conte è pratica, cinica e spietata ma nonostante tutto all’andata il Napoli riuscì a mettere in seria difficoltà i nerazzurri. Nel match del San Siro gli uomini di Gennaro Gattuso meritavano la vittoria, invece ne uscirono con zero punti. Per la sfida Napoli-Inter la situazione della due formazioni è nettamente diversa. Gli azzurri giocano per la corsa Champions League, mentre gli uomini di Conte vogliono avvicinarsi ulteriormente allo scudetto. La supersfida del Maradona viene giocata a Radio Marte da due giornalisti come Antonello Perillo e Fabrizio Biasini. Antonello Perillo: “Napoli-Inter è una supersfida, io sono moderatamente ottimista. L’Inter ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’di Antonio Conte è pratica, cinica e spietata ma nonostante tutto all’andata ilriuscì a mettere in seria difficoltà i nerazzurri. Nel match del San Siro gli uomini di Gennaro Gattuso meritavano la vittoria, invece ne uscirono con zero punti. Per la sfidala situazione della due formazioni è nettamente diversa. Gli azzurri giocano per la corsa Champions League, mentre gli uomini di Conte vogliono avvicinarsi ulteriormente allo scudetto. Ladelviene giocata a Radio Marte da due giornalisti come Antonelloe Fabrizioi. Antonello: “è una, io sono moderatamente ottimista. L’...

Advertising

FcInterNewsit : Berti: 'In quest'Inter si sta creando qualcosa, ricorda la mia. Io e Lukaku? Avrei segnato tantissimo. Col Napoli c… - Fantacalcio : Napoli, problema muscolare per Zielinski: salta l'Inter? - GoalItalia : Niente #NapoliInter per Ospina: 'Distrazione al bicipite femorale' ??????? - Paroladeltifoso : Napoli-Inter, Conte recupera un calciatore: la situazione - ottopagine : Napoli, Ospina salta l'Inter: l'esito degli esami strumentali #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter Napoli, un altro campione del mondo per il dopo Gattuso? Tifosi divisi Il capitano della Nazionale campione del mondo del 2006 ha lasciato Napoli da calciatore nell'ormai lontano 1995 per sviluppare la propria carriera da vincente con Parma, Inter e soprattutto Juventus,...

Tifosi Napoli: Non ci voleva, non siamo tranquilli Due partite in casa per riprendersi quel posto in Champions tanto ambito e da cui dipende anche l'immediato futuro. Il Napoli aspetta Inter e Lazio al Diego Maradona in 4 giorni, da domenica a giovedì prossimo, e sogna sei punti ma i tifosi azzurri sono preoccupati dalla notizia arrivata oggi. Ospina è ko e starà ...

Materazzi gioca Napoli-Inter: «Il mio amico Gattuso è un grande» ilmattino.it B. Cirillo, ex calciatore: “Gattuso ha fatto cose incredibili. Sono tifoso azzurro” Qqueste le parole di Bruno Cirillo, ex calciatore, fra le tante, dell’Inter, ai microfoni su 1 Station Radio: “Inter e Napoli sono due grandissime squadre. Gli azzurri sono rinati nell’era De ...

Ansa - Ospina ko: il portiere salterà sicuramente l'Inter, gli aggiornamenti (ANSA) - NAPOLI, 14 APR - Nuovo stop per Dasvid Ospina ... Ospina salterà quindi la partita contro l'Inter. Il colombiano si era già fermato nelle scorse settimane per un'infrazione del quarto dito ...

Il capitano della Nazionale campione del mondo del 2006 ha lasciatoda calciatore nell'ormai lontano 1995 per sviluppare la propria carriera da vincente con Parma,e soprattutto Juventus,...Due partite in casa per riprendersi quel posto in Champions tanto ambito e da cui dipende anche l'immediato futuro. Ilaspettae Lazio al Diego Maradona in 4 giorni, da domenica a giovedì prossimo, e sogna sei punti ma i tifosi azzurri sono preoccupati dalla notizia arrivata oggi. Ospina è ko e starà ...Qqueste le parole di Bruno Cirillo, ex calciatore, fra le tante, dell’Inter, ai microfoni su 1 Station Radio: “Inter e Napoli sono due grandissime squadre. Gli azzurri sono rinati nell’era De ...(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - Nuovo stop per Dasvid Ospina ... Ospina salterà quindi la partita contro l'Inter. Il colombiano si era già fermato nelle scorse settimane per un'infrazione del quarto dito ...