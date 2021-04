Milano | ruba due bagagli a bordo di un treno | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021), 14 apr. (Adnkronos) - Ha approfittato del fatto che i viaggiatori fossero distratti per trovare il proprio posto adelper sottrarre loro i, ma quando è sceso dal convoglio è stato sorpreso da una pattuglia della polizia ferroviaria che lo ha bloccato e. E' accaduto ieri a. L'uomo, un pregiudicato 46enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, è stato individuato dagli agenti in servizio di vigilanza nella stazione diRogoredo durante la sosta di unad alta velocità diretto a Napoli. Già noto alle forze dell'ordine per fatti analoghi, è stato riconosciuto mentre scendeva da una carrozza con due zaini e una borsa porta computer. Dal controllo è emerso che gli oggetti in suo ...