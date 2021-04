Milano | 26enne ricoverata con trombosi | si era vaccinata con AstraZeneca

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Auna ragazza di 26 anni è statain ospedale concerebrale: 16 giorni prima aveva ricevuto il vaccino, ma al momento non ci sarebbero elementi sufficienti per stabilire la correlazione. Credit: David Greedy/Getty ImagesLunedì 12 aprile una giovane di 26 anni è stataal Policlinico diconcerebrale. Lo ha reso noto Adnkronos Salute, sottolineando che 16 giorni prima alla ragazza era stato somministrato il vaccino. Secondo le indiscrezioni la giovane è arrivata in ospedale in condizioni serie ed è stata trasferita subito al Centroguidato da Flora Peyvandi, struttura di riferimento per i casi simili. Nonostante gli episodi recenti in ...

- - > Leggi Anche Usa: 'Chiesta la sospensione del vaccino Johnson&Johnson' - Speranza: 'Valuteremo nei prossimi giorni, ma dovrà essere usato' 14 apr 00:08ricoverata con trombosi ...Questo lo storico: nella giornata di lunedì 12 aprile la giovane, una, è stata ricoverata al Policlinico diper una trombosi cerebrale. L'allerta al 118 è partito lunedì 12 aprile in ...A Milano una ragazza di 26 anni è stata ricoverata in ospedale con trombosi cerebrale: 16 giorni prima aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca, ma al momento non ci sarebbero elementi sufficienti per ...