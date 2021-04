Michelle Hunziker dopo le accuse di razzismo contro i cinesi, chiede scusa e dice … (Di mercoledì 14 aprile 2021) In queste ore sono arrivate le scuse ufficiali della nota conduttrice svizzera Michelle Hunziker, in seguito alla gag che l’ha vista protagonista a Striscia la notizia, con Gerry Scotti. Ma cosa è accaduto? Striscia la notizia, la gag di Michelle Hunziker e Gerry Scotti Ebbene si, sembra che la nota conduttrice molto amata dai telespettatori italiani, sia stata protagonista di uno sketch piuttosto ironico e simpatico, insieme a Gerry Scotti. Questo è stato mandato in onda da Striscia la notizia, ma sembra che in qualche modo abbia urtato la sensibilità della cultura cinese, che si è sentita in qualche modo offesa. Gerry e Michelle hanno messo in scena questa una gag con un obiettivo ben specifico, ovvero lanciare un servizio dell’inviato Pinuccio, corrispondente da diverso tempo in Cina, per occuparsi ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) In queste ore sono arrivate le scuse ufficiali della nota conduttrice svizzera, in seguito alla gag che l’ha vista protagonista a Striscia la notizia, con Gerry Scotti. Ma cosa è accaduto? Striscia la notizia, la gag die Gerry Scotti Ebbene si, sembra che la nota conduttrice molto amata dai telespettatori italiani, sia stata protagonista di uno sketch piuttosto ironico e simpatico, insieme a Gerry Scotti. Questo è stato mandato in onda da Striscia la notizia, ma sembra che in qualche modo abbia urtato la sensibilità della cultura cinese, che si è sentita in qualche modo offesa. Gerry ehanno messo in scena questa una gag con un obiettivo ben specifico, ovvero lanciare un servizio dell’inviato Pinuccio, corrispondente da diverso tempo in Cina, per occuparsi ...

trash_italiano : Michelle Hunziker e Gerry Scotti di nuovo accusati di razzismo: questa volta però la polemica fa il giro del mondo - LaStampa : Striscia la Notizia accusata di razzismo, Michelle Hunziker: “Amo tutte le culture, mi scuso” - fanpage : Michelle Hunziker travolta dalle polemiche dopo #Striscialanotizia, accusata di razzismo - ErmannoKilgore : RT @Moonlightshad1: Ogni giorno qualcuno si sveglia e si accorge che #Striscia la notizia non è mai stato un programma di satira ma uno deg… - Joe83630214 : RT @FedericZambelli: Quindi...Ci si indigna per Michelle Hunziker, quando in tutto il mondo noi italiani veniamo ancora rappresentanti con… -