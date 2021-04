Michael Bailey-Gates | chi è il modello dell’autoritratto nudo per Valentino

(Di mercoledì 14 aprile 2021), borsain primo piano per una foto che ha fatto il giro del mondo in un batter di click: chi è il? Ecco la sua storia… Scopriamo la biografia di, ilprotagonista dell‘autoritratto di una campagna pubblicitaria della maisonche ha fatto il giro del mondo nell’aprile 2021. Una foto che lo ritraecon la borsa della celebre casa di moda, sguardo fiero e autentica bellezza incorniciati da uno scenario che richiama i fasti dell’Antica Roma. In poche ore, quell’immagine ha scatenato una valanga di commenti di odio e intolleranza sul web, insulti sfociati spesso in omofobia rivolti non solo al brand, ma ...

Faccio fatica a classificare come artista, ed è per quello che sopra l'ho scritto tra virgolette,Gates, ma faccio ancor più fatica a capire cosa caspita c'entra un uomo nudo con la ...Viso angelico, corpo androgino e una borsa Valentino in mano. Una delle ultime foto pubblicate dell'account Instagram di Maison Valentino ritrae il modello- Gates nudo e il fatto ha sollevato qualche polemica sul web. La Maison ha presentato la foto come un inno alla 'libertà d'espressione' specificando in seguito che 'il male è nell'...Nudo, borsa Valentino in primo piano per una foto che ha fatto il giro del mondo in un batter di click: chi è il modello Michael Bailey-Gates? Ecco la sua storia… Scopriamo la biografia di Michael ...Si tratta di Michael Bailey-Gates, classe 1993, fotografo e autore dello scatto. Capello lungo biondo, lineamenti del viso morbidi, sguardo affascinante e fisico asciutto. La posa è strategica ...