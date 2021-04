Manchester City e Real Madrid in semifinale di Champions (Di mercoledì 14 aprile 2021) DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il City trionfa in rimonta e il Dortmund saluta la Champions. Al Signal Iduna Park i Citizens di Guardiola conquistano l’accesso in semifinale replicando il 2-1 dell’andata. Ancora una volta nel segno di Foden, il Manchester vince anche in terra tedesca dopo l’illusorio vantaggio dei padroni di casa al 15? con Bellingham. Il classe 2003 del Dortmund segnare la rete dell’1-0 con un bel piazzato col destro dopo il tiro di Dahoud ribattuto dalla difesa inglese. Il Manchester, però, non ci sta e dieci minuti più tardi va vicino al pareggio con un bolide di De Bruyne che si stampa sulla traversa. Il pari è soltanto rimandato all’inizio della ripresa quando Emre Can tocca il pallone col braccio regalando il rigore agli avversari. Dal dischetto si presenta Mahrez che con ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021) DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Iltrionfa in rimonta e il Dortmund saluta la. Al Signal Iduna Park i Citizens di Guardiola conquistano l’accesso inreplicando il 2-1 dell’andata. Ancora una volta nel segno di Foden, ilvince anche in terra tedesca dopo l’illusorio vantaggio dei padroni di casa al 15? con Bellingham. Il classe 2003 del Dortmund segnare la rete dell’1-0 con un bel piazzato col destro dopo il tiro di Dahoud ribattuto dalla difesa inglese. Il, però, non ci sta e dieci minuti più tardi va vicino al pareggio con un bolide di De Bruyne che si stampa sulla traversa. Il pari è soltanto rimandato all’inizio della ripresa quando Emre Can tocca il pallone col braccio regalando il rigore agli avversari. Dal dischetto si presenta Mahrez che con ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Locatelli: 'Pronto per una big'. E su Pirlo... ... l'Inter e almeno un paio di società straniere (Manchester City e l'Atletico Madrid) . Nelle sue parole, però, non c'è un fi lo di presunzione: è sempre lo stesso ragazzo innamorato del pallone che a ...

Mijatovic rivela: 'Zidane mi disse di lasciarlo lavorare. Oggi tutti temono il Real' Nell'altra sfida, invece, sarà l'ora di Paris Saint - Germain contro Manchester City dopo i rispettivi passaggi del turno contro Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Il sogno proibito di Guardiola, l’arte di vincere di Zidane La seconda serata di Champions League ha promosso alle semifinali il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Zinedine Zidane Sarà l’anno del Manchester City? Non sono pochi gli addetti ai ...

Champions League: in semifinale sarà PSG-City e Real-Chelsea Il PSG si troverà di fronte il Manchester City di Guardiola; il Real Madrid, allenato da Zidane, se la vedrà con il Chelsea dell’ex allenatore proprio del PSG Tuchel. I blancos hanno eliminato il ...

