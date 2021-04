M5S | senatore Mollame lascia e aderisce alla Lega

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : M5S senatore

Ilsiciliano Francesco Mollame, nativo del Palermitano, eletto con il Movimento 5Stelle, ha aderito alla Lega. Il passaggio è stato ufficializzato oggi durante un incontro con Matteo Salvini e ...Sapete chi lo ha deciso? La Commissione contenziosa al Senato dove solo 1su 5 è. Che schifo!'. Commenti FB AdsIl senatore siciliano Francesco Mollame, nativo del Palermitano, eletto con il Movimento 5Stelle, ha aderito alla Lega. Il passaggio è stato ufficializzato oggi durante un incontro con Matteo Salvini ...In Aula si voteranno due mozioni per chiedere la liberazione dello studente dell'Università di Bologna detenuto da più di un anno in Egitto. Ci sarà anche la senatrice Liliana Segre. L'ultimo messaggi ...