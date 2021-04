LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: 50 chilometri al traguardo, un quartetto con Cavagna e Stannard sta per riprendere i fuggitivi (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 In gruppo, attualmente, l’andatura non è particolarmente sostenuta. 15.59 I fuggitivi sono su Moskesstraat, con Teuns, all’inseguimento dei quattro contrattaccanti, ci sono Riesebeek e Cosnefroy. Coquard, intanto, molla. 15.58 55 chilometri al traguardo, ora i quattro contrattaccanti, sotto la spinta di Cavagna e Stannard, stanno andando più veloce di tutti gli altri. Hanno un minuto da recuperare ai primi e 40? di vantaggio sul plotone. 15.56 Tre corridori sono usciti dal gruppo e stanno provando a rientrare sul quartetto di Cavagna, tra essi ci sono Dylan Teuns, un uomo dell’Alpecin e uno dell’Ag2r che potrebbe essere Cosnefroy. 15.55 Van Melsen si stacca dagli altri ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 In gruppo, attualmente, l’andatura non è particolarmente sostenuta. 15.59 Isono su Moskesstraat, con Teuns, all’inseguimento dei quattro contrattaccanti, ci sono Riesebeek e Cosnefroy. Coquard, intanto, molla. 15.58 55al, ora i quattro contrattaccanti, sotto la spinta di, stanno andando più veloce di tutti gli altri. Hanno un minuto da recuperare ai primi e 40? di vantaggio sul plotone. 15.56 Tre corridori sono usciti dal gruppo e stanno provando a rientrare suldi, tra essi ci sono Dylan Teuns, un uomo dell’Alpecin e uno dell’Ag2r che potrebbe essere Cosnefroy. 15.55 Van Melsen si stacca dagli altri ...

Advertising

infoitsport : DIRETTA Freccia del Brabante 2021 LIVE - infoitsport : LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: nove corridori in fuga, il gruppo entra negli ultimi 90 chilometri - zazoomblog : LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: ci provano in sette! Presente Coquard - #Freccia #Brabante #DIRETTA:… - SpazioCiclismo : Numerosi scatti in partenza, ma ancora nessuno riesce a centrare la fuga #BP21 Segui la Freccia del Brabante assi… - lisa_guadagnini : OA Sport - LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: l’Italia punta su Trentin e Colbrelli -